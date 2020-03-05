Глава Фонда госимущества рассказал, сколько денег ожидают от приватизации

При этом он отметил, что у фонда нет конечной цели заработать как можно больше от продажи госимущества.

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко уверен, что в 2020 году выполнит план по привлечению от приватизации 12 млрд грн в государственный бюджет.

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Об этом он заявил на конференции, посвященной приватизации.

"У нас есть план на 2020 год - привлечь 12 млрд грн в бюджет от приватизации. Мы его сделаем, конечно, но я хотел бы еще раз повторить, что нет конечной цели заработать как можно больше от приватизации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено поступление 12 млрд грн. Только за последние несколько месяцев Кабмин передал Фонду госимущества на приватизацию более 900 предприятий, стоимость которых оценивается свыше 3 млрд долл.