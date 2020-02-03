Работники лесопарковых хозяйств на нынешнем этапе могут осуществлять маркировку древесины, а следующим станет продажа древесины исключительно на электронных торгах.

Киев внедряет систему электронного учета древесины.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, сегодня коммунальное объединение «Киевзеленстрой» презентовало работу системы электронного учета древесины.

Так, работники лесопарковых хозяйств на нынешнем этапе могут осуществлять маркировку древесины, а следующим станет продажа древесины исключительно на прозрачных электронных площадках.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, благодаря внедрению системы электронного учета древесины город будет иметь эффективный инструмент борьбы со случаями нелегальной вырубки деревьев и последующим незаконной продажей.

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По данным КГГА, объекты лесопаркового хозяйства столицы занимают почти 32 тыс. гектаров.

«Внедрение системы электронного учета древесины поможет выявлять случаи незаконного удаления деревьев и их нелегальную продажу», - считает Пантелеев.

Он сообщил, что в этом году лесопарковые хозяйства Киева уже закупили 19 комплектов для проведения маркировки древесины.

«Все деревья маркируются и информация об их происхождении заносится в электронный реестр на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины - http://www.ulk.gov.ua/

Если на сайте информации об этом объекте нет, значит, скорее всего, дерево было срублено незаконно и необходимо обратиться в управление экологии и природных ресурсов и в «Киевзеленстрой», или сразу в правоохранительные органы», - пояснил Пантелеев.

Распознать незаконно срубленный лес при транспортировке чиновник советует по таким признакам: отсутствие бирок (маркировки) по древесине; бирки повреждены (возможно, используются не впервые), отсутствие надлежащим образом оформленных документов на право отпуска лесопродукции.

Также отмечается, что древесина должна сопровождаться товаротранспортной накладной (ТТН) на отпуск или перевозку лесопродукции в распечатанном на термобумаге виде, она должна содержать QR-код.