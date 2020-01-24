Одесский припортовый завод получил нового руководителя

Решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО «Одесский припортовый завод» Николая Синицу.

Читайте такжеСтало известно, кто будет руководить Госаудитслужбой и Госкосмагентством

Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод входит в число объектов большой приватизации, продажа которых будет осуществляться с привлечением инвестиционных советников.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.