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Одесский припортовый завод получил нового руководителя

18:50, 24 января 2020
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод входит в число объектов большой приватизации, продажа которых будет осуществляться с привлечением инвестиционных советников.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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