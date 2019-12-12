Замглавы Фонда госимущества возглавил набсовет ОПЗ

Не позднее середины января будет объявлен открытый конкурс на поставщика газа для предприятия.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) назначил заместителя председателя ФГИУ Сергея Игнатовского главой наблюдательного совета ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), сообщила пресс-служба фонда.

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Согласно сообщению, новый наблюдательный совет вместе с менеджментом ОПЗ провели переговоры с поставщиком газа, в ходе которых стороны достигли значительно лучших условий для завода по текущему контракту.

"Контракт с поставщиком газа обеспечит стабильную работу градообразующего предприятия, что позволит повысить заинтересованность инвесторов международных рынков. Непрерывное функционирование завода также обеспечивает рабочие места и своевременную заработную плату работникам", - цитирует пресс-служба главу ФГИУ Дмитрия Сенниченко.

По результатам переговоров было принято решение, что ОПЗ будет самостоятельно продавать 5 тысяч тонн карбамида, благодаря чему завод сможет получить дополнительные средства на техническое переоснащение в размере не менее 3-5 млн грн ежемесячно. Также повышена цена на переработку по давальческому контракту.

Сенниченко также поручил наблюдательному совету объявить не позднее середины января открытый конкурс на поставщика газа для предприятия. Он отметил, что подготовка к приватизации завода продолжается согласно графику.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод входит в число объектов большой приватизации, продажа которых будет осуществляться с привлечением инвестиционных советников.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.