"Нафтогаз" изменил структуру управления "Укртрансгаза"

Теперь руководство хозяйственной деятельностью компании будет осуществляться генеральным директором, а не членами правления.

НАК "Нафтогаз Украины", как единоличный акционер оператора газовых хранилищ "Укртрансгаза", утвердил новый устав компании, согласно которому руководство хозяйственной деятельностью компании будет осуществляться генеральным директором, а не членами правления.

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В сообщении компании сказано, что обновления касаются замены коллегиального исполнительного органа (правления общества) на единоличный орган управления. Теперь руководство хозяйственной деятельностью компании будет осуществляться генеральным директором.

"В соответствии с обновленным уставом, решением акционера № 351 от 20.01.2020 года прекращены полномочия членов правления "Укртрансгаза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что генеральным директором "Укртрансгаза" с 21 января 2020 года назначен Сергей Алексеенко, который с марта 2019 года временно исполнял обязанности президента общества.

"Внедряемые нововведения является частью процесса трансформации Группы "Нафтогаз". Их цель - повысить эффективность, усилить персональную ответственность и прозрачность в принятии решений", - заявили в компании.

По информации пресс-службы Алексеенко, в состав правления "Укртрансгаза" был назначен в марте 2017 года, а до этого работал в должности советника председателя правления и уполномоченного по перспективным проектам в НАК "Нафтогаз Украины". До прихода в НАК занимал ряд руководящих позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью. Алексеенко по совместительству также является членом Наблюдательного совета АО КБ "Приватбанк".

Как сообщал УНИАН, в январе Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" обновил состав правления, включив трех новых членов и исключив двух.

"Нафтогаз" также обновил уставы АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Черноморнефтегаз".