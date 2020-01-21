Для застройщиков создали чат-бот, в котором можно пожаловаться на коррупционеров - глава ГАСИ Костенко

Застройщики получили дополнительный канал коммуникации с государством.

Госархстройинспекция полностью поддерживает курс Правительства на искоренение коррупционных проявлений в строительной отрасли и упорядочения градостроительной деятельности.

В переходный период, когда работа над внедрением всех составляющих Единой государственной электронной системы в сфере строительства продолжается, важным является и внутренне-организационные мероприятия, считает и. о. председателя ГАСИ Елена Костенко.

Так, позитивным, по мнению Елены Костенко, является запуск Министерством цифровой трансформации онлайн канала, куда застройщики могут пожаловаться на коррупционеров в Госархстройконтроле – через чат-бот (телеграмм или виджет). Указанный сервис находится на странице Электронного кабинета застройщика https://e-dabi.gov.ua/ В окошке онлайн-консультанта достаточно нажать кнопку «Сообщить о коррупции» и отправить свою жалобу.

«Это важное мероприятие, которое позволит каждому, кто строит, чувствовать себя более уверенно и не идти на «компромиссы» с беззаконием. Каждый имеет возможность разоблачить недобросовестного чиновника. А чиновник в очередной раз задумается, стоит ли нарушать закон, ведь вопрос работы ГАСИ на контроле у Правительства и отныне диалог с субъектами градостроительства налажен и онлайн. Инспекция, со своей стороны, готова присоединиться к выявлению правонарушителей в системе, разбираться в ситуации и принимать надлежащие меры реагирования», – отметила Елена Костенко.

Глава ГАСИ заметила, что сегодня у ведомства не самая лучшая репутация, о чем откровенно говорит общественность, участники строительного рынка и которую признает ДАБИ. Для изменения ситуации требуется время и объединение усилий всех звеньев государственного управления вместе с субъектами градостроительной деятельности. Главное у государства есть стратегическое видение изменений и уже сейчас принимаются системные меры, которые должны решить основную проблематику в целом.

«Уничтожить коррупцию в отрасли строительства возможно только устранив человеческий фактор и максимально минимизировав роль чиновника в принятии решений относительно выдачи разрешительных документов. Перевод административных процедур в онлайн режиме с автоматизированными процессами – единственный правильный выход в этой ситуации. Поэтому ГАСИ готова оказывать необходимое содействие и совместно с профильным министерством, Министерством цифровой трансформации, всей правительственной командой работать над качественными изменениями в отрасли»,- заявляет Елена Костенко.