Стало известно, когда могут провести новый конкурс по "Дельфину" на шельфе Черного моря

Новый конкурс по разработке углеводородного участка «Дельфин» на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте.

Новый конкурс по разработке углеводородного участка «Дельфин» на шельфе Черного моря может быть проведен в марте 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

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В начале октября Кабинет министров Украины отменил постановление о проведении конкурса по разработке углеводородов на шельфе Черного моря в пределах участка «Дельфин», который выиграла американская компания Trident Acquisitions.

"По этому конкурсу все понятно, он был отменен как не реализованный, и будет организован новый конкурс по участкам на шельфе. Сколько их будет - сейчас определяем. Думаю, что этот процесс может начаться в марте 2020 года", - сказал он.

Также Оптимах подчеркнул, что до начала конкурса Госгеонедр надо разобраться с тем фактом, что на территории участка "Дельфин" есть участки, которые принадлежат "Укргазвыдобування".

"Рациональность, как это будет проводиться, мы сейчас определяем. Итоговую версию вы услышите в марте", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины отменил постановление о проведении конкурса по разработке углеводородов на шельфе Черного моря в пределах участка «Дельфин», который выиграла американская компания Trident Acquisitions.

В апреле 2019 года Государственная служба геологии и недр Украины объявила конкурс на углеводородный участок «Дельфин», расположенный в северо-западной части континентального шельфа Черного моря, который может привлечь минимум 1,5 млрд грн инвестиций в поиск и добычу нефти и газа в Украине. Площадь выставленного участка - почти 10 тысяч кв. км, срок действия соглашения - 50 лет с правом продления.