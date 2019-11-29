Дубилет обещает избавить украинцев от необходимости носить чиновникам бумажные квитанции об оплате

По словам министра, после создания сервиса необходимо научить чиновников им пользоваться.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал в течение трех месяцев запуск сервиса, который позволит избавиться от необходимости предъявлять в государственных учреждениях квитанцию об оплате.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью). Что бы вы неи оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т.д.), вы почти всегда сможете сделать платеж прямо с мобильного приложения или Интернет-банка. Нужно или платить в местных кассах или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию на домашнем принтере», - отметил он.

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По словам Дубилет, сервис будет очень простым. «Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API (прикладной программный интерфейс - УНИАН) смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенной ЭЦП», - добавил он.

По словам министра, после создания сервиса необходимо научить чиновников им пользоваться.

«Мы примем постановление, которым обяжем все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции. Также мы должны прописать требования к генерации номеров этих квитанций, чтобы их нельзя было подбирать перебором ... Но это техника. Кстати, этот сервис пригодится и частному бизнесу. Ведь часто квитанции просят не только чиновники. Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев», - резюмировал Дубилет.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабинет министров намерен наряду с бумажной формой нотариальной доверенности предоставить гражданам возможность также получать ее в электронном виде, для удобства.