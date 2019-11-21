Дубилет предлагает ввести электронные доверенности

Министр выразил надежду, что уже в ближайшие недели законопроект будет рассмотрен парламентом.

Кабинет министров Украины намерен вместе с бумажной формой нотариальной доверенности предоставить гражданам возможность также получать ее в электронном виде, для удобства.

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Об этом сообщил на странице в Facebook министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Мы планируем запустить для граждан крутую штуку - электронные доверенности. Очень красиво получается, сейчас расскажу. Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в мессенжер, на флешке - не важно) со своей наложенной электронной подписью», - написал он.

По словам министра, электронные доверенности будут выдаваться только в дополнение к бумажной форме. Новшество имеет ряд преимуществ, в частности, возможность быстро передавать документ в другой город.

«Во-первых, это очень удобно. Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасываете ее кому нужно, по почте или в мессенжер», - отметил он.

Также Дубилет считает, что файл в электронном виде более безопасен и поможет предотвратить рейдерские захваты компаний.

«Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасны! Ведь часть случаев рейдерства происходят именно из-за поддельных бланков доверенностей. Возможно, в какой-то момент Минюст решит, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством», - написал министр.

По информации Дубилета, для внедрения этого решения уже есть все необходимые инструменты. У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы. Необходимо только изменить несколько строчек в законах и подзаконных актах.

«Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся… Я надеюсь, что мы сможем подать закон в парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день», - подчеркнул Дубилет.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров Украины принял ряд решений, позволяющих запустить первые цифровые услуги по реализации концепции «Государство в смартфоне».