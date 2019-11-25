Благотворительностью занимаются 60% украинцев – исследование

13:52, 25 ноября 2019
Разное
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Иллюстрация REUTERS

Таковы результаты социологического исследования "Благотворительность глазами украинцев", которое проводилось Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" по заказу Zagoriy Foundation.

"Несмотря на угасание интенсивности помощи военным и переселенцам из Крыма и Донбасса, благотворительность остается в тренде", - констатируют авторы исследования.

Самыми популярными способами помощи ближнему были денежные пожертвования – их делали 88% из тех, кто выступал благотворителем. На втором месте – бесплатная передача еды, одежды, лекарств и другого имущества (41%).

"Проявляется упрощенное понимание украинцами благотворительности: чаще всего помощь оказывают деньгами, одеждой, едой. Только каждый десятый отметил, что помогал услугами или работой. Но следует учесть: люди не всегда трактуют такую помощь как благотворительность", - объясняют социологи в отчете.

Авторы исследования также сообщают, что 61% респондентов считают благотворительность жизненной необходимостью, а ее важность понимают 90% опрошенных.

Если оценка важности благотворительности в Украине составляет 8,5 из 10, то оценка ее распространенности в стране – только 4,8, а оценка шансов на получение помощи в случае потребности – 3,8.

"Благотворительность должна стать инстинктом – подобно инстинкту самосохранения. Ведь от помощи ближнему действительно зависит самосохранение цивилизованного мира", - считает глава совета Zagoriy Foundation Катерина Загорий.

Она напоминает, что по-настоящему массовый характер благотворительность в Украине получила в 2014 году, когда украинцы не просто объединились вокруг идеи помощи армии и переселенцам, а оперативно создали организационную структуру для такой помощи.

"Следующей подобной точкой для объединения должен стать проект "Щедрий вівторок", который является частью глобального движения Giving Tuesday и в этом году пройдет 3 декабря. Каждый украинец получит возможность присоединиться к трендовому, модному, современному международному проекту. Надеюсь, это привлечет к благотворительности тех, кто раньше не интересовался ею", - говорит Катерина Загорий.

Украина присоединилась к движению Giving Tuesday в 2018 году и стала 154 страной, участвующей в нем. Инициаторами "Щедрого вiвторку" выступили фонды Zagoriy Foundation, "Таблеточки" и "Клуб Добродіїв", а также Украинский форум благотворителей. "Щедрий вівторок" был признан самым успешным запуском локального проекта международного движения Giving Tuesday в 2018 году. Ежегодно движение собирает на благотворительные цели около 100 млн долларов по всему миру.

Zagoriy Foundation основан в 2015 году семьей бизнесменов и меценатов Загорий, которые являются совладельцами фармацевтической компания "Дарница". Фонд ведет работу в трех основных направлениях: культура образования, культура благотворительности, искусство.

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Теги: #благотворительность#благотворительная помощь