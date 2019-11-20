Госархстройинспекция аннулировала разрешение на строительство в центре Киева

Отмечается, что в ходе проверки установлено несоответствие намерений застройки земельного участка Генеральному плану города Киева.

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) аннулировала разрешение на строительство жилого дома на ул. Гоголевская 32-В в Шевченковском районе города Киева, заказчиком которого является «Авиакомпания ВИТА».

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Об этом сообщила пресс-служба Госархстройинспекции.

«Госархстройинспекция на основании обращения депутата Киевского городского совета Ольги Балицкой провела документальную проверку правомерности выдачи градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка на ул. Гоголевской 32-В в Шевченковском районе города Киева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки установлено несоответствие намерений застройки земельного участка Генеральному плану города Киева.

«Проведена внеплановая проверка и принято решение об отмене действия градостроительных условий и ограничений», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Госархстройинспекция остановила строительные работы на трех резонансных объектах Киевской области.

Справка УНИАН. «Авиакомпания ВИТА» основана Владимиром Сивковичем, бывшим заместителем секретаря СНБО времён президента Януковича.