Всемирный день шопинга: история праздника

День шопинга – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок.

11 ноября в мире отмечается Всемирный день шопинга.

Об этом дне мало кто знает, все началось в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», устроив грандиозную распродаже.

Очень быстро к данной инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки.

Таким образом, День шопинга – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют знаменитой «Черной пятнице».

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Если покупки – ваша стихия, присоединяйтесь к этому празднику. И удачного вам шопинга!

Для того, чтобы шопинг удался, подготовьтесь к нему заранее:

- определите бюджет покупок,

- составьте список покупок накануне,

- покупайте взвешенно, не поддавайтесь на уловки магазинов,

- проверьте реальную стоимость приглянувшихся вам вещей,

- составьте виш-лист покупок.