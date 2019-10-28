Цель Гончарука: попадание Украины в десятку рейтинга Doing Business в ближайшие три года
15:31, 28 октября 2019Разное
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Сейчас наша страна на 64 месте.
Гончарук: наше государство имеет громадный потенциал / фото УНИАН
Кабинет министров поставил себе цель, чтобы в ближайшие три года Украина попала в первую десятку рейтинга Doing Business.
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Об этом в своем видеоблоге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Это очень низкое место для Украины. Наше государство имеет громадный потенциал и может находиться даже в первой десятке. Именно такую цель мы перед собой ставим на ближайшие три года», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на семь пунктов в последнем рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран мира.
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