Журналист связывает будущее "Мотор-Сичи" и авиастроения со способностью команды Зеленского найти общий язык с США

Компромисс Украины с американцами позволит спасти предприятие, считает Кирилл Сазонов.

Конфликт между США и Китаем вокруг запорожского предприятия «Мотор Сич» – это тест для команды президента Владимира Зеленского на способность защитить экономические интересы страны, убедив стратегических партнеров Украины пойти на компромисс.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал журналист Кирилл Сазонов.

«Медлить с решением, подвесить ситуацию, пока «паны сами между собой не разберутся», и продолжать блокировать концентрацию акций и привлечение инвестиций – значит, загубить предприятие. Это путь в никуда. Китай и США в результате договорятся, но «Мотор-Сич» будет уже никому не нужен. Необходимо вести диалог и проявлять настойчивость. Для команды Зеленского ситуация с «Мотор-Сич» – это тест на способность защитить экономические интересы страны, не растеряв поддержку стратегических партнеров. Очень важно найти правильные аргументы для американцев», – считает Сазонов.

По его словам, запорожский производитель авиационных двигателей «Мотор-Сич» работал на рынок России и в 2015 году потерял рынок сбыта.

«Сегодня предприятие на грани развала. Готовится переход на сокращённую рабочую неделю. На счетах нули. Без привлечения стратегического инвестора перспектив никаких… Сейчас перед АМКУ стоит исключительно вопрос – разрешить ли концентрацию (перепродажу от китайских «трейдеров» китайскому инвестору). Концентрация акций необходима для выхода на биржу, с тем, чтобы инвестор мог привлечь средства для модернизации и развития производства», – написал журналист.

Он уточнил, что государство Украина собственником запорожского предприятия не является.

«У государства нет сегодня ни одной акции в собственности. Около 75% акций с 2016-17 года уже принадлежат группе китайских владельцев (по сути трейдеров), то есть де-юре предприятие уже давно китайское. Акции были куплены законно, любой суд это подтвердит», – считает журналист.

Положительное завершение сделки с китайцами, по словам Сазонова, позволит сохранить 25-тысячный трудовой коллектив предприятия и принесет в госбюджет поступления на уровне 100 миллионов долларов.

«Еще в апреле 2018 года был подписан договор между государством в лице «Укроборонпрома» и китайскими компаниями, согласно которому будущий инвестор обязуется на протяжении пяти лет обеспечить прибыль от продажи авиационных двигателей и оборудования на уровне не меньшем 12 миллиардов гривен в год! Инвестор берет на себя социальные гарантии и обязательство сохранить трудовой коллектив в количестве 25 тысяч человек. Кроме того, инвестор после концентрации свыше 50% акций дарит государству 25% акций и платит в бюджет 100 миллионов долларов грантовой помощи. Обращаю внимание, это не цена сделки, это не налоги, это лишь приятный бонус! То есть Украина получает гарантии, что «Мотор-Сич» будет развиваться, Китай гарантирует сбыт продукции, выплату зарплат, огромные налоговые поступления в государственный и местные бюджеты», – сообщил Сазонов.

Компромисс Украины с США, по его мнению, позволит спасти предприятие.

«От гибели «Мотор-Сич», а следом за ней и ГП «Антонов», ГП «Ивченко-Прогресс» США ничего не выиграют – Китай это не остановит. А вот для Украины это будет очень чувствительный удар. Украинцы, привыкшие видеть в лице США друзей и партнеров, лишь убедятся, что стали разменной пешкой в большой геополитической игре. Уверен, что компромисс с США возможен – спасти предприятие можно. Спасти отрасль можно. Вся ответственность за будущее «Мотор-Сич» и всего украинского авиастроения сейчас на президенте Владимире Зеленском и его команде», – написал журналист.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины получил совместное заявление «Укроборонпрома» и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию более 25% и 50% акций «Мотор Сичи» для совместного управления и контроля над предприятием. Соответствующее дело АМКУ открыл в начале июля.

В конце августа советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон предостерег Украину от сотрудничества с Китаем. В Белом Доме считают, что сделкой по «Мотор Сичи» Китай получит доступ к важным оборонным технологиям. Посол КНР в Украине Ду Вэй на брифинге в Киеве заявил, что США не имеют права «нагло вмешиваться» в сотрудничество Украины и Китая в военной сфере.