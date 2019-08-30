Гончарук объявил о намерении провести перепись населения в этом году: ее не было уже 18 лет

Прошлая перепись населения Украины проводилась в 2001 году.

Украинское правительство изучает возможность проведения переписи населения в этом год.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Он отметил, что изначально перепись населения Украины была запланирована на декабрь 2020 года.

"Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", – сказал Гончарук журналистам в Киеве в пятницу.

Он отметил, что планы переписи на 2020 года были связаны с тем, что в Украине этой осенью должны были состояться очередные парламентские выборы.

"Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно", – сказал он.

Прошлая перепись населения Украины проводилась в 2001 году.

Как сообщалось, команда президента Владимира Зеленского планирует ускорить перепись населения Украины и провести его в декабре 2019 года. В свою очередь Кабинет министров и Госстат запланировали проведение переписи на 2020 год.

По словам представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, декабрь выбрали потому, что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей, однако для реализации проекта все равно нужно внести изменения в бюджет.