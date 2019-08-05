Фонд госимущества продал «Укртелефильм» за 5 миллионов гривень

Также ФГИУ продал имущество «Киевмашсервиса» за 20 млн грн.

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров сообщил о завершении аукционов по продаже единых имущественных комплексов государственных предприятий «Киевмашсервис» и «Укртелефильм», за которые предложили 20 и 5,1 млн грн соответственно.

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Информацию об этом он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Победителем аукциона по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия «Киевмашсервис» стала компания «И-СТЕЙТ», предложив за него 20 млн грн.

«В ходе торгов цена лота выросла на 80 процентов, со стартовых 12 до 20 млн грн. Компания «И-СТЕЙТ» стала победителем аукциона, предложив на 2 миллиона больше своих конкурентов. «Киевмашсервис» расположен в Киеве, владеет рядом производственных помещений, в которых ранее выпускались строительные конструкции и торговая мебель. В последнее время все имущество сдавалось в аренду», - написал Трубаров.

По его словам, сегодня также завершился аукцион по продаже единого имущественного комплекса «Укртелефильма». Победителем стала компания «РИЕЛТИС-ПЛЮС» с предложением в 5,1 млн грн.

Предприятия являлись объектами малой приватизации.

Справка УНИАН. В состав единого имущественного комплекса государственного предприятия «Киевмашсервис», которое расположено по адресу: г. Киев, ул. Пуховская, 4, входит недвижимое имущество площадью 9125,9 кв. м. Кроме того, на предприятии осталось производственное оборудование в виде станков.

Государственное специализированное предприятие «Укртелефильм» – украинская студия телевизионных фильмов. Единый имущественный комплекс предприятия находится в Киев по адресу: ул. Кирилловская, 160.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.