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Государство в смартфоне: все разрешения на строительство обещают выдавать онлайн

16:57, 05 августа 2019
Разное
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Команда Зеленского анонсировала онлайн-кабинет для застройщиков / фото УНИАН

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Об этом в интервью Liga.Tech заявил советник президента по digital-направлению Михаил Федоров.

По его словам, все разрешения на строительство можно будет получить без участия чиновников, без необходимости носить их в Государственную архитектурно-строительную комиссию (ГАСК).

"Система сама автоматом понимает, давать тебе разрешение или нет. Происходит электронное взаимодействие с другими реестрами", - сказал Федоров.

Напомним, в мае Минрегион сообщал об упрощении регистрации объектов строительства и снижении коррупционных рисков - срок присвоения почтовых адресов объектам строительства и недвижимости сократили с 30-ти дней до пяти.  

С апреля ввели возможность онлайн-регистарции готовности объекта к эксплуатации.

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Теги: #строительство#онлайн-сервисы