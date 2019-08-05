Государство в смартфоне: все разрешения на строительство обещают выдавать онлайн

Команда Зеленского анонсировала онлайн-кабинет для застройщиков.

В рамках инициативы "Государство в смартфоне" разрабатывается онлайн-кабинет для застройщиков, который презентуют в сентябре.

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Об этом в интервью Liga.Tech заявил советник президента по digital-направлению Михаил Федоров.

По его словам, все разрешения на строительство можно будет получить без участия чиновников, без необходимости носить их в Государственную архитектурно-строительную комиссию (ГАСК).

"Система сама автоматом понимает, давать тебе разрешение или нет. Происходит электронное взаимодействие с другими реестрами", - сказал Федоров.

Напомним, в мае Минрегион сообщал об упрощении регистрации объектов строительства и снижении коррупционных рисков - срок присвоения почтовых адресов объектам строительства и недвижимости сократили с 30-ти дней до пяти.

С апреля ввели возможность онлайн-регистарции готовности объекта к эксплуатации.