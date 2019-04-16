Кабмин упростил регистрацию объектов строительства

Правительство сократило время регистрации декларации о готовности объекта строительства к эксплуатации до 1 дня вместо 10.

Правительство сократило время регистрации декларации о готовности объекта строительства к эксплуатации до 1 дня вместо 10 благодаря созданию электронного кабинета застройщика.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, теперь эту процедуру можно сделать через удобный онлайн-кабинет.

По его словам, это будет способствовать улучшению бизнес-климата в Украине и повышению позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту "Получение разрешений на строительство".

"Сегодня регистрация декларации о готовности строительного объекта к эксплуатации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня ее подачи. Соответствующим постановлением Кабинета министров вводится электронный кабинет застройщика, благодаря которому уже в ближайшее время это можно будет сделать всего за 1 день путем подачи декларации онлайн. Это не только уменьшит время на оформление документа, но и минимизирует любые коррупционные проявления и влияния чиновников на принятие решений", - написал он, добавив, что порядок функционирования электронного кабинета будет разработан Минрегионом.

Кроме того, Парцхаладзе отметил, что благодаря этим и другим дерегуляционным изменениям в строительной отрасли Украина сможет подняться в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство.

"Сейчас Украина - один из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран. В общем рейтинге наша страна занимает 71-е место. А по показателю "Получение разрешений на строительство" за 2 года мы улучшили позицию со 140 на 30-е место. По подсчетам экспертов Всемирного банка, один пункт в общем рейтинге Doing Business дает возможность дополнительно привлечь около 600 миллионов долларов в экономику страны",- отметил он.

Справка УНИАН. Doing Business характеризует состояние инвестиционного климата в 190 странах мира. Это результат ежегодного исследования, оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности. Всемирный банк рассчитывает этот индекс с 2003 года по таким критериям, как легкость открытия нового бизнеса, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, получение займа, защита прав инвесторов, уплата налогов и тому подобное.