Президент подписал указ о противодействии рейдерству

Указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству", содержащий набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Вопрос рейдерства стал одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника с помощью подделки документов, с помощью регистраторов, которых не существует, или "дыр" в реестре. Схемы разные, а суть одна. Сегодняшнее решение - это реальный шаг, чтобы положить этому конец", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.

Он отметил, что проблема рейдерства не нова. До сих пор в ручном режиме осуществлялось отключение недобросовестных регистраторов, однако рейдерство оставалось. Поэтому указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

Отмечается, что все эти изменения помогут предпринимателям вести бизнес безопасно и минимизировать риски рейдерства в Украине.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Зеленский предложил первому заместителю министра юстиции Елене Сукмановой заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции с собственностью, пока не будет наведен порядок в этой сфере.

19 ноября прошлого года Министерство юстиции презентовало "Антирейдерский законопроект-3", который был разработан совместно с народными депутатами и представителями ведущих бизнес-ассоциаций. 20 ноября законопроект был подан в Верховную Раду.

Законопроект предлагает ликвидировать так называемые коммунальные и государственные предприятия, которые занимались регистрацией. Также предлагается ввести жесткие квалификационные условия для всех регистраторов по доступу к реестрам, профессии и отключению регистраторов, если они допускают технические ошибки во время своей регистрационной деятельности.

Также вводится ряд социальных гарантий во время уплаты стоимости нотариальных услуг. Предлагается сделать более доступными нотариальные услуги для жителей сельской местности.