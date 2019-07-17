Эксперты спрогнозировали, как вырастут цены на аренду жилья в конце лета

По прогнозам экспертов, ближе к концу августа начинается "горячий" сезон и цены на аренду жилья могут пойти вверх.

Еще несколько лет назад сегмент бюджетного жилья в Киеве стартовал от 6 тысяч гривень, сейчас квартиру дешевле 8 тысяч найти очень сложно.

Читайте такжеИндекс Биг-Мака: гривна снова одна из самых недооцененных валют мира

По словам риелтора Максима Бабуряка, примерно 80% всех сделок по Киеву – бюджетный сегмент, передает «Обозреватель». По словам эксперта, в бюджетном сегменте 75-80% сделок – однокомнатные за 8 тысяч. Конкуренция за квартиры пока невысокая: на рынке "мертвый сезон". Прежде всего, снимают жилье возле метро и с минимальным набором мебели.

По прогнозам экспертов, ближе к концу августа начинается "горячий" сезон и цены на аренду жилья могут пойти вверх. Причинами являются активный бизнес-сезон и начало учебного года – десятки тысяч студентов приедут на обучение в крупные города. Все это приведет к значительному росту спроса на рынке – количество желающих арендовать жилье увеличивается. Вместе с тем арендодатели начинают взвинчивать цены.

Традиционно к сентябрю квартиры в бюджетном сегменте дорожают на 10-20%. "Есть еще другой момент. Арендодатели стараются отложить повышение цен до конца отопительного сезона или сделать это перед его стартом. Учитывая расходы на коммунальные услуги, которые зимой увеличиваются в 3-4 раза, это позволяет квартирантам мягче пережить такой "сюрприз", – объясняет Бабуряк.

Однако с таким утверждением согласны далеко не все эксперты рынка. Ждать значительного подорожания аренды не приходится, уверена член правления Института нацполитики, эксперт в сфере недвижимости Марина Багрова. Мол, цены ближе к сентябрю, как и в прошлые годы, действительно повысятся, но рост будет незначительным и в лучшем случае покроет просадку мертвого сезона весна-лето.