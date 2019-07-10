Е-малыш: украинские родители смогут оформить документы для ребенка онлайн

Благодаря внедрению системы украинцы в электронном виде смогут получить десять базовых услуг от государства, связанных с рождением ребенка.

Кабинет министров Украины принял решение по подготовке внедрения с 1 января 2020 года системы е-малыш.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Министр юстиции Павел Петренко пояснил, что благодаря внедрению системы украинские родители в электронном виде, без всякой бюрократии, смогут получить с 2020 года десять базовых услуг от государства, связанных с рождением ребенка, в частности регистрацию рождения, регистрацию места проживания, назначение государственной помощи и тому подобное.

По словам министра, услуги можно будет получить как в электронном виде, так и в административном центре.

"Украинское правительство подало законопроект в парламент, который на уровне закона закрепил бы данный сервис е-малыш. Но понимая, что техническая подготовка данного сервиса требует определенного времени, мы сегодня принимаем решение правительства о внедрении пилотного проекта е-малыш, который даст возможность всем нам сплотиться и все технические решения подготовить до 1 января 2020 года", - сказал Петренко.