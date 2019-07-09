В Украине запустили электронную регистрацию ООО

Гройсман уверен, что запуск этой электронной услуги является одним из инструментов для облегчения ведения бизнеса в Украине.

В Украине официально презентовали новую электронную услугу – регистрацию обществ с ограниченной ответственностью.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, выложив видео с презентации услуги.

"Сегодня мы презентуем абсолютно новый сервис. Сегодня предприятия, юридические лица ООО уже могут регистрироваться. Им тоже уже не нужно никуда ходить, нигде ни с кем контактировать, экономить время и средства и более легко вести бизнес", - сказал он.

Премьер отметил, что запуск этой и других электронных услуг является одним из инструментов для облегчения ведения бизнеса в Украине.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что сервис создан с применением передовых технологий.

По его словам, регистрация обществ с ограниченной ответственностью будет проходить в три этапа. Для начала нужно войти в личный кабинет на портале Министерства юстиции, после этого – заполнить анкету, указав название компании, уставный капитал и выбрав модельный устав. Завершающий этап – удостоверение личности с помощью электронной подписи или сервиса Mobile ID.

Петренко добавил, что действующие общества с ограниченной ответственностью получат возможность воспользоваться другой услугой, которую запускают сегодня, – переходом "в электронный формат, избрав для себя модельный устав".

Как сообщал УНИАН, задача Кабинета министров на 2019 год - внедрение 50 дополнительных услуг, предоставляемых в электронном виде.