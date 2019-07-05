Amazon хранит данные пользователей, полученные через Alexa

Удаление данных происходит, если пользователь самостоятельно выбирает эту функцию.

Компания Amazon признала, что бессрочно хранит некоторые данные, полученные через голосового помощника Alexa.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Американский сенатор Крис Кунс получил официальный ответ на свое письмо, направленное генеральному директору Amazon Джеффу Безосу. В письме Кунс просил ответить, как долго хранятся голосовые команды и стенограммы, а также для чего используются эти данные", - говорится в сообщении.

В ответном письме представитель Amazon сообщил о том, что компания хранит все голосовые записи и стенограммы неопределенное время. Удаление данных осуществляется в случае, если пользователь самостоятельно выбирает эту функцию.

При этом, как пишет издание, пользователь может лишь удалить аудиозаписи обращений к помощнику. В то же время есть записи, которые продолжают храниться. По запросу пользователя записи удаляются со "всех основных систем хранения Amazon".

По словам представителей компании, некоторые запросы требуют, чтобы Alexa сохраняла данные.

"Некоторые операции, в том числе заказ пиццы, вызов Uber, покупка цифрового контента, требуют от Alexa автоматического сохранения записей", - отмечает издание.

Неизвестно, какие данные и как долго хранит Amazon в этих случаях. Отмечается, что даже такие запросы, как установка будильника, оставляют после себя данные в системе хранения Alexa.

В Amazon говорят о том, что стенограммы используются для обучения голосового помощника, они не являются анонимными и привязаны к аккаунту пользователя Amazon. При этом для их удаления необходимо позвонить в службу поддержки Amazon и оставить заявку на удаление всего профиля.