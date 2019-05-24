Uber запустит первое в мире подводное такси (видео)

Туристы смогут забронировать путешествие по Большому барьерному рифу.

Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят подводное такси.

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Об этом сообщается в блоге Uber.

ScUber позволит забронировать путешествие по Большому барьерному рифу через приложение Uber в Квинсленде, Австралия. Поездки на подводной лодке будут доступны ограниченному числу пользователей с 27 мая по 18 июня 2019 года.

Поездка на ScUber для двоих стоит около $3000. Если ScUber будет успешным, компания рассмотрит вариант сделать услугу постоянной.

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