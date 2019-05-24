Uber запустит первое в мире подводное такси (видео)
10:42, 24 мая 2019Транспорт
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Туристы смогут забронировать путешествие по Большому барьерному рифу.
Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят подводное такси.
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Об этом сообщается в блоге Uber.
ScUber позволит забронировать путешествие по Большому барьерному рифу через приложение Uber в Квинсленде, Австралия. Поездки на подводной лодке будут доступны ограниченному числу пользователей с 27 мая по 18 июня 2019 года.
Поездка на ScUber для двоих стоит около $3000. Если ScUber будет успешным, компания рассмотрит вариант сделать услугу постоянной.
Как сообщал УНИАН, Илон Маск будет строить тоннели под Лас-Вегасом.
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