В Донецкой области – митинги из-за отсутствия водоснабжения КП "Вода Донбасса"

Жители прифронтовых населенных пунктов ждут от власти адекватных ответов и быстрейшего решения гуманитарной проблемы.

16 июня несколько сотен жителей прифронтовых Новгородского и Торецка вышли на акцию протеста из-за длительной проблемы водоснабжения.

Об этом сообщили журналисты издания Donbass live.

"Люди просто возмущены, поскольку наблюдаются явные нарушения прав, и это можно назвать настоящей диверсией и политическим давлением, связанным с избирательным процессом. Идет прямое раскачивания ситуации и целенаправленное разрушение инфраструктуры прифронтового региона", - отмечает тореччанин, председатель ОО "Твой новый город" Владимир Елец.

В материале напомнили, что Новгородское вместе с еще 12 населенными пунктами остаются без воды еще с 23 мая. Причина - насосные станции области отключены от электричества из-за огромных долгов КП "Вода Донбасса" перед поставщиком последней надежды "Укринтерэнэрго".

Такая ситуация сильно возмущает местных жителей, которые вынуждены в жару выживать без необходимого количества воды.

По словам Владимира Ельца, сегодня участники митинга записали видеообращение к областной власти, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и Президенту Владимиру Зеленскому.

"Также была создана инициативна группа из местных жителей, которая занимается контролем за решением ситуации. Кроме того, ОО "Твой новый город" готовит обращение в профильные министерства и структуры, поскольку видит явную диверсию", - рассказывает Владимир Елец в материале издания Donbass Live.

Местные жители будут обращаться и к омбудсмену из-за нарушения своих конституционных прав.

"Подвоз питьевой воды есть, но этого недостаточно, потому что люди, которые живут в многоэтажках, ее недополучают и вынуждены самостоятельно нести на верхние этажи. Кроме того, тревожной становится санитарно-эпидемиологическая ситуация, потому что без воды в жару просто невозможно", - говорит Владимир Елец.

Жители прифронтовых населенных пунктов ждут от власти адекватных ответов и быстрейшего решения гуманитарной проблемы.

Напомним, ранее в Константиновке люди перекрыли трассу из-за отсутствия водоснабжения.

Как ранее сообщалось, 27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

Напомним, жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса".

Напомним, вопрос водоснабжения КП "Вода Донбасса" Кабинет министров рассматривает с начала апреля 2019 года. В частности, Вице-премьер-министр Украины и Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли) предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса" (у предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию).