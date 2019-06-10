В Украине хотят реконструировать устаревшее жилье без привязки к этажности домов

В Минрегионе сообщили, что в Украине из около 1 млрд кв. м жилого фонда 70-80% - устаревшее жилье.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда", которым предлагается внедрить возможность реконструкции устаревшего жилья без привязки к этажности домов, тогда как сейчас реконструировать можно только дома до 5 этажей.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, согласно действующему закону о реконструкции, устаревший жилой фонд - это дома только до 5 этажей, которые по своему техническому состоянию не соответствуют нормативам безопасности и комфорта проживания.

«Предельный срок их эксплуатации истек, а конструкции износились не менее 60%. Однако в действительности в Украине есть жилье и другой этажности, которое также нуждается в реконструкции. Поэтому мы расширили перечень объектов, которые могут реконструироваться, и в новом законопроекте прописали, что реконструкции подлежат дома различной этажности и другие объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, техническое состояние которых уже не соответствует нормативному", - написал замминистра.

Парцхаладзе сообщил, что в Украине существует около 1 млрд кв. м жилого фонда, 70-80% из которого - устаревшее жилье.

«По оценкам экспертов, около 75 млн кв. м жилья в Украине является аварийным и непригодным для проживания. Поэтому введение эффективного механизма реновации устаревшего жилья в Украине на практике является крайне актуальным», - добавил он.

Также Парцхаладзе сообщил, что новый законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Минрегион совместно с Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов "Дипромисто" имени Ю. Белоконя (г. Киев) завершил разработку нового законопроекта "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".