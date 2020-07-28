Цена на золото подскочила до исторического максимума за последние 9 лет

Фьючерсы с поставкой в августе подорожали больше чем на 2% и на пике стоили дороже $1944 за тройскую унцию...

Утром во вторник, 28 августа, цены на золото подскочили до $1974,7 за унцию, после чего вернулись к уровню закрытия торгов в понедельник ($1931).

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Почему выросла цена

Цены на золото выросли на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики, падения процентных ставок, роста напряженности между США и Китаем, а также ослабления доллара.

Фрэнсис Тан, инвестиционный стратег в UOB Private Bank, отметил, что неопределенность приводит к росту цен на традиционные «защитные» активы, такие как золото, а также к росту стоимости акций компаний так называемой «новой экономики», которые считаются устойчивыми во время рецессии, вызванной пандемией.

Речь идет об акциях технологических компаний. По мнению Тана, рост цен на золото может начать снижаться, если доллар начнет восстанавливать свои позиции. «Вероятно, золото растет, потому что доллар США снижается», — отметил он.

Динамика изменения цены

Национальный банк Украины на 22 июля установил цену для золота на уровне – 50 тысяч 881 гривня 47 копеек за тройскую унцию, для серебра – 580 гривень 33 копейки.

Цена золота на мировых рынках по состоянию на утро 22 июля достигла показателя 1 тысяча 860 долларов за тройскую унцию, что было рекордным показателям с сентября 2011 года. Цена серебра на мировых рынках по состоянию на утро 22 июля подскочила до 22,75 долл. за унцию, что является рекордом с сентября 2013 года.

По состоянию на май 2020 года запасы золота в центральных банках мира составляют 34 859,33 тонны, в странах еврозоны накоплено 10 776,1 тонны, что составляет 58,7% золотовалютных резервов еврозоны, говорится в статистических данных Международного валютного фонда.

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