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Золото в мире подорожало до девятилетнего максимума

10:27, 23 июля 2020
Финансы
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Ілюстрація REUTERS

Цена золота на мировых рынках по состоянию на утро 22 июля достигла показателя 1 тысяча 860 долларов за тройскую унцию, что является рекордным показателям с сентября 2011 года.

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Об этом сообщается на инвестиционном портале торговли активами Investing.

Кроме этого, цена серебра на мировых рынках по состоянию на утро 22 июля подскочила до 22,75 доллара за унцию, что является рекордом с сентября 2013 года.

Эксперты Investing считают, что такой рост вызван обесцениванием доллара и, как следствие, движением инвесторов к более безопасным с точки зрения отдачи активам, а также падением инвестиционной привлекательности сырьевых активов, таких как нефть и газ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на 22 июля установил цену для золота на уровне – 50 тысяч 881 гривня 47 копеек за тройскую унцию, для серебра – 580 гривень 33 копейки.

Иллюстрация REUTERS

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