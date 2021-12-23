Прогноз скачков курса в январе Фурса назвал "очередными сказками".

Курс гривни должен быть рыночным, а не таким, что "помогает" импортерам или экспортерам.

Такое мнение высказал финансиси Сергей Фурса в интервью изданию "Телеграф".

"Кстати, если говорить об экспортерах, то они и так весь год были "в шоколаде": таких высоких цен на металлы и агропродукцию еще не было никогда. Так что им жаловаться и без того не на что", - говорит он.

Прогнозируя курс украинской денежной единицы на следующий год, эксперт отметил, что он сохранится на сегодняшнем уровне. Однако в том случае, если на гривню не будут сильно давить внешние факторы.

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Отвечая на вопрос относительно возможности скачков курса в праздничные дни и "валютных сюрпризов" в январе, Фурса сказал следующее:

"Никогда в январе ничего подобного не бывает, это просто очередные сказки".

Ранее другой эксперт спрогнозировал для гривни позитивное завершение нынешнего года и начало следующего. Способность гривни вернуться к росту руководитель EXANTE Украина Владимир Позний считает сильным позитивным признаком на ближайшие недели. "Все это настраивает на весьма позитивное начало будущего года и окончание этого", - сказал он.

Курс НБУ на 23 декабря

Национальный банк Украины на четверг, 23 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,81 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.