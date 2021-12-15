Гривня в последнее время находится под давлением, связанным с геополитикой и сезонной слабостью. В конце прошлой недели курс доллара в Украине вернулся к отметке в 27 грн/$.
Что ждем американскую валюту в ближайшие недели - рассказал "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.
"Ослабление давления на гривню с начала декабря и ее попытки вернуться в нисходящий канал, которому уже более года, говорят о сохранении интереса покупателей", - объясняет эксперт.
Способность гривни вернуться к росту Позний считает сильным позитивным признаком на ближайшие недели.
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"Все это настраивает на весьма позитивное начало будущего года и окончание этого", - добавляет он.
По словам аналитика, в декабре-январе курс гривни вернется до уровня 26,50. Помешать этому смогут лишь резкие всплески геополитической напряженности, считает он.
Курс НБУ на 16 декабря
Национальный банк Украины на четверг, 16 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,20 грн/долл., то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,62 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.