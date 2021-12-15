Позний прогнозирует для гривни позитивное завершение нынешнего года и начало следующего.

Гривня в последнее время находится под давлением, связанным с геополитикой и сезонной слабостью. В конце прошлой недели курс доллара в Украине вернулся к отметке в 27 грн/$.

Что ждем американскую валюту в ближайшие недели - рассказал "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

"Ослабление давления на гривню с начала декабря и ее попытки вернуться в нисходящий канал, которому уже более года, говорят о сохранении интереса покупателей", - объясняет эксперт.

Способность гривни вернуться к росту Позний считает сильным позитивным признаком на ближайшие недели.

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"Все это настраивает на весьма позитивное начало будущего года и окончание этого", - добавляет он.

По словам аналитика, в декабре-январе курс гривни вернется до уровня 26,50. Помешать этому смогут лишь резкие всплески геополитической напряженности, считает он.

Национальный банк Украины на четверг, 16 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,20 грн/долл., то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,62 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Юрий Годован