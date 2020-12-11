По словам президента, в течение 2020 года Украина осуществила исторические реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил бизнес, что власть в 2021 году и в дальнейшем планирует сделать всё возможное, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине.

Читайте такжеЗеленский рассказал, как хочет улучшить коммуникацию с местной властью

Об этом он сказал в своем видеообращении к участникам международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен".

"Мы продолжим создавать благоприятную среду в Украине, чтобы бизнес мог инвестировать, расширяться и открывать новые рабочие места. Для нас ключевым заданием на 2021 год является обеспечение законности, повышение доверия со стороны инвесторов и защита их прав. Это так же важно в контексте продолжения сотрудничества с МВФ, которое имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине", - сказал он.

По словам Зеленского, в течение 2020 года Украина осуществила исторические реформы, поддержав бизнес-сообщество, утвердила законодательство о создании рынка земли, установила прозрачные налоговые правила, предоставила доступные кредиты для поддержки бизнеса, достигла успеха в приватизации, подписала первые концессионные договоры.

"Мы запустили цифровую платформу "Дія" для бизнеса и граждан, что поставило Украину на один уровень с ведущими странами мира по предоставлению цифровых услуг и электронных паспортов", - добавил он.

Что этому предшествовало

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года упали на 34,9% - до 163,78 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц