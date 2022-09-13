По словам президента, маркетплейс Украины MadeWithBravery запускают, чтобы представить наших производителей миру.

Президент Владимир Зеленский сообщил о запуске официального маркетплейса Украины.

Об этом глава государства заявил в Twitter.

"Мы запускаем официальный маркетплейс Украины MadeWithBravery, чтобы представить наших производителей миру. Сильных и креативных. 5% от стоимости товара направляется United24. Поэтому каждая покупка – это кирпичик, который поможет отстроить Украину", - заявил глава государства.

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Маркетплейс:

Маркетплейс - платформа электронной коммерции, интернет-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

В целом маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению продуктов и услуг. Один и тот же товар зачастую можно купить у нескольких продавцов, при этом цена на товар может различаться.

Поскольку маркетплейсы объединяют продукты от широкого круга поставщиков, выбор этих продуктов более широк, а доступность - выше, чем в специализированных розничных онлайн-магазинах. Начиная с 2014 года число маркетплейсов в глобальной сети интернет быстро растёт вслед за ростом их востребованности.

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