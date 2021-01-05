Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4 млн 589 тыс. 832 грн дохода в виде роялти, полученных от деятельности ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица".
Соответствующая информация содержится на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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Согласно обнародованным данным, президент получил 30 декабря 2020 года от ООО "Квартал 95" роялти на сумму 1 млн 48 тыс. и 3 млн 306 тыс. 832 грн.
Также глава государства задекларировал доход в 235 тыс. грн роялти от ООО "Киностолица".
Дата сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 4 января.
Напомним, 8 июля 2020 года Зеленский задекларировал получение дохода в сумме 13 млн 470 тыс. грн от отчуждения недвижимости и земельного участка.
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