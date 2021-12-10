Президент ответил на предложенную идею на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств указывать фразу "за средства налогоплательщиков".

Президент Владимир Зеленский поддержал электронную петицию, которая предлагает обязать органы власти указывать фразу "сделано за средства налогоплательщиков" на объектах программы президента "Большая стройка".

Об этом говорится в ответе главы государства на эту петицию.

"Учитывая высокую общественную значимость затронутого вопроса, поддерживаю предложение по обеспечению широкого освещения информации об источниках, объемах и порядке финансирования строительства и реконструкции объектов, включенных в программу "Большая стройка", - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины также обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой разработать и воплотить механизм широкого и доступного информирования общественности об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование объектов "Большой стройки" по всей Украине.

"В частности, предложил создать отдельный онлайн-ресурс", - добавил Зеленский.

Отметим, накануне электронную петицию № 22/123558 "Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом. Размер данной надписи должен быть не менее 25% площади информационного материала" поддержали более 25 тысяч граждан.

За 2020-2021 годы по программе "Большая стройка" удалось обновить более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построить или капитально отремонтировать почти 400 школ и детских садов, 25 бассейновых комплексов, 193 стадиона, 201 приемное отделение, 600 сельских амбулаторий и прочее.

Напомним, среди приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" - развитие дорожной, социальной, медицинской инфраструктуры, а также восстановление памятников архитектуры.

Автор: Иван Бойко