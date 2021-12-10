Президент Владимир Зеленский поддержал электронную петицию, которая предлагает обязать органы власти указывать фразу "сделано за средства налогоплательщиков" на объектах программы президента "Большая стройка".
Об этом говорится в ответе главы государства на эту петицию.
"Учитывая высокую общественную значимость затронутого вопроса, поддерживаю предложение по обеспечению широкого освещения информации об источниках, объемах и порядке финансирования строительства и реконструкции объектов, включенных в программу "Большая стройка", - заявил Владимир Зеленский.
Президент Украины также обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой разработать и воплотить механизм широкого и доступного информирования общественности об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование объектов "Большой стройки" по всей Украине.
"В частности, предложил создать отдельный онлайн-ресурс", - добавил Зеленский.
Отметим, накануне электронную петицию № 22/123558 "Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом. Размер данной надписи должен быть не менее 25% площади информационного материала" поддержали более 25 тысяч граждан.
За 2020-2021 годы по программе "Большая стройка" удалось обновить более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построить или капитально отремонтировать почти 400 школ и детских садов, 25 бассейновых комплексов, 193 стадиона, 201 приемное отделение, 600 сельских амбулаторий и прочее.
Напомним, среди приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" - развитие дорожной, социальной, медицинской инфраструктуры, а также восстановление памятников архитектуры.