Президент убежден, что государственные предприятия "Центрэнерго" и Одесский припортовый завод готовы к приватизации.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о приватизации, заявил, что государство должно избавиться максимально от всех предприятий, кроме стратегических.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве.

"Я считаю, что важна приватизация "Центрэнерго". На сегодняшний день мы почистили его от всех влиятельных групп. Сегодня "Центрэнерго", я считаю, готово (к приватизации - УНИАН). Есть какой-то график - это вопрос к Фонду госимущества, к его руководству - господину Сенниченко (председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко - УНИАН), когда он должен это сделать. "Центрэнерго", как и Одесский припортовый завод, я считаю, также готов (к приватизации - УНИАН). Там какие-то судебные дела еще остались, но даже с теми проблемами, которые есть, можно говорить о приватизации этого предприятия, а затем уже хозяева будут решать эти проблемы", - заявил он.

По словам главы государства, "вопрос блокирования приватизации или разблокирования в руках ВР, только на законодательном уровне". "В принципе, наша общая воля, и политически моя воля о том, что государство должно избавиться максимально от всего. Я согласен с позицией европейцев и США, что государство не является самым крутым управленцем и менеджером", - добавил он.

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Вместе с тем президент также отметил, что в стратегических предприятиях, от которых государство не должно избавляться, должно быть государственно-частное партнерство. "Государственно-частное партнерство в крупных предприятиях, которые очень прибыльные, должно быть. Потому что тогда может прийти та или иная компания и просто вложить в модернизацию этого предприятия. То есть даже не надо бояться, если сегодня это предприятие приносит прибыль государству. Все равно у государства нет миллиардов, чтобы вкладывать их в модернизацию крупных предприятий. Есть на что тратить, скажем так", - подчеркнул он.

Зеленский убежден, что приватизация разблокирована. "Деньги важны, они очень нужны государству, для социалки прежде всего. Но, мне кажется, прежде всего, важно не сколько на входе получает государство, сколько потом от налогов ежемесячно, ежегодно. Потому что это бизнес. Бизнес - это не, простите, "купи-продай", это не посредничество. Бизнес - это постоянное вложение денег в технологии, в идеи, некий креатив. А потом постоянно получать какие-то небольшие проценты, не надо 100%. Простите, "хватать" - это не о бизнесе, это о взятках и посредничестве. А бизнес - это 10%, 15%, 20% прибыли постоянно. Нам нужны именно такие структурные решения и в отношении предприятий. Поэтому не очень важно, за какую сумму вы продаете предприятия, а сколько будут вкладывать денег", - добавил он.

Президент также отметил, что непрофильные активы того или иного министерства и ведомства передаются в Фонд госимущества. "Мы передаем с ГУД... гостиница "Днипро" передали, он вышел на приватизацию. Сейчас я хочу, чтобы была приватизация гостиницы "Президент-отель", кажется, называется также в центре Киева. И есть еще гостиница "Украина". Там много судебных дел, мы скоро очистим это и также передадим", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

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Автор: Константин Гончаров