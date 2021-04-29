Закон позволяет начать проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании большой приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.

Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взявший на себя обязательства выполнить условия продажи.

«Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Что этому предшествовало

30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечали, что принятие закона позволит осуществить ряд подготовительных мероприятий (таких как проведение аукционов) перед непосредственной продажей объектов большой приватизации.

Также в Минэкономики подчеркнули, что разблокирование приватизации крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в государственный бюджет до 12 млрд грн, а также привлечь большой объем инвестиций.

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

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Автор: Анна Бредихина