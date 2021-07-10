Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших работоспособность.

Кабинет министров на следующем заседании примет постановление, которым будет установлена доплата в размере 2 тыс. грн для почти 400 тыс. военных пенсионеров.

Доплата, которая вступит в силу с 1 июля, будет назначаться к пенсиям, которые были установлены до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 грн, говорится в сообщении на сайте президента. Соответствующее задание правительству дал Владимир Зеленский.

"Из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. Вследствие этого образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами", - поясняется в сообщении.

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Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших работоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 грн.

Между тем, анонсированное на 1 июля повышение пенсий украинцам, достигшим 75 лет, будет перенесено на 1 октября. Министр соцполитики Марина Лазебная отметила, что анонсированная выплата дополнительных 400 грн, переносится из-за нехватки средств в госбюджете.

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Автор: Ирина Погорелая