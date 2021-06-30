Кроме того, с 1 июля будет установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не пересчитывалась.

С 1 июля 2021 года более 5 млн пенсионерам будет повышена пенсия. В связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, повышается минимальная пенсия - с 1769 грн до 1854 грн.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Также повышаются надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Кроме того, с 1 июля будет установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не пересчитывалась.

Также в Минсоцполитики напомнили, что с 1 октября 2021 года будет установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет. При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн при наличии страхового стажа 20/25 лет и более. Такое повышение с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров.

С 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2400 до 2600 грн.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июне пенсионерам должны были выдать повышенные пенсии и доплату за апрель и май.

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий украинцам, которые достигли 75 лет было перенесено на 1 октября в связи с отсутствием средств в бюджете.

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Автор: Екатерина Жирий