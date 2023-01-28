Во многих секторах экономики и регионах возникает проблема с рабочей силой через выезд людей за границу и пребывания многих украинцев в рядах Вооруженных сил.

В этом году повышение заработных плат украинцев будет сильно отличаться в зависимости от секторов экономики, по которым война ударила очень непропорционально.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский в эфире информационного телемарафона.

"Я думаю, что оно (повышение зарплат – УНИАН) будет очень сильно отличаться в секторах экономики, потому что война очень непропорционально ударила и по людям, которые живут в разных частях Украины, и по разным секторам. На что можно точно не ожидать, к сожалению, это снижение цен, но я думаю, что понемногу будут те производители, которые могут себе это позволить, те работодатели будут повышать зарплаты", - сказал Вышлинский.

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Эксперт пояснил, что во многих секторах экономики и регионах возникает проблема с рабочей силой, потому что многие люди находятся за рубежом, а также многие украинцы защищают страну в рядах Вооруженных сил.

"И в войну мы входили тоже с нехваткой человеческих ресурсов. Поэтому это будет давить и давать возможность, в частности, и работникам, тоже давить на работодателей, а работодателям надо будет искать людей", - сказал Вышлинский.

Зарплата украинцев в 2023 году

До 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине составляла 6500 гривен, после повышения и сейчас она составляет 6700 гривен. Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2023 год в этом году минимальную заработную плату в Украине повышать не планируют.

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция за 2022 год сделать почти 27 процентов. При этом цены на пищевые продукты выросли почти на 35 процентов.

На днях в офисе президента Украины назвали реальную ставку налогообложение доходов украинцев, которая забирает почти половину официальной зарплаты - 51,5 процента.

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