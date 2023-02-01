Большинство предприятий ожидают дальнейшего роста цен и тарифов на свою продукцию/услуги из-за подорожания закупочных цен и цен подрядчиков.

В январе украинский бизнес продолжил ослаблять оценки относительно своей экономической деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по результатам ежемесячного опроса предприятий.

"Дефицит электроэнергии, разрушение предприятий и инфраструктуры, нарушение логистики, сокращение предложения товаров и услуг, рост производственных затрат, а также низкая платежеспособность населения продолжают существенно влиять на экономическую активность предприятий и их ожидания", - сказано в сообщении.

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Предприятия промышленности усилили пессимистические ожидания относительно собственных экономических перспектив из-за дефицита электроэнергии, подорожания производственных затрат и уменьшения спроса.

Из-за боевых действий, подорожание сырья, сокращение инвестиций, а также сезонного фактора продолжалось снижение уровня деловой активности предприятий строительства. Респонденты имеют слабые ожидания относительно объемов строительства и новых заказов и ухудшили прогнозы относительно объемов закупки сырья и материалов.

Предприятия торговли наиболее пессимистично оценивали свою деятельность на фоне сокращения предложения товаров: типичное снижение активности в начале года, усиленное снижением доходов населения, обусловили резкое ухудшение оценок относительно товарооборота и объемов закупки товаров для продажи.

Предприятия сферы услуг усилили негативные оценки относительно своих экономических результатов из-за разрушения инфраструктуры, сложностей со снабжением и повышения тарифов.

"Большинство предприятий, участвующих в опросах, ожидают дальнейшего роста цен и тарифов на свою продукцию/услуги через удорожание закупочных цен и цен подрядчиков. Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, настроены на дальнейшее сокращение общей численности работников, больше всего – в секторе строительства", - сообщили в НБУ.

Бизнес во время войны:

21 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов. Все программы объединены под общим названием "єРобота".

По словам Шмыгаля, программа "єРобота" в 2023 году потребует финансирования в размере не менее чем 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из государственного бюджета.

По словам Юлии Свириденко, правительственная грантовая программа "еРобота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

1 февраля 2023 года в Украине стартовал новый этап приема заявок на микрогранты.

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