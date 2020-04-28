Средняя зарплата украинцев за год увеличилась на 1200 гривень: сколько зарабатываем (инфографика)

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам февраля 2020 года составил 17 990 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2020 года выросла по сравнению с мартом 2019 года на 11,8%, или на 1209 грн - до 11 446 грн.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом, по сравнению с февралем, размер средней номинальной заработной платы в марте 2020 года увеличился на 5,5%.

Реальная заработная плата в марте 2020 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 4,8%, а по сравнению с мартом 2019 года - выросла на 9,3%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте текущего года была в 2,4 раза выше минимальной заработной платы, которая была установлена на уровне 4 723 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам марта 2020 года составил 17 990 грн.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Согласно госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит: с 1 января 2020 года - 2 027 грн, с 1 июля - 2 118 грн, с 1 декабря - 2 189 грн.