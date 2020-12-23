Задолженность украинцев перед микрокредитными организациями составила в 2020 году почти 15 млрд грн.

Задолженность украинцев перед микрокредитными организациями составила в 2020 году 14,8 млрд грн, что на 7% больше показателя прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба платформы для работы с открытыми данными Opendatabot на своем сайте.

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Согласно сообщению, в этом году рынок микрокредитов в первом квартале нынешнего года вырос на 82%, однако после начала карантина рост сократился до 17%. В третьем квартале рынок вернулся к показателям 2019 года.

Отмечается, что средняя сумма микрокредита в текущем году составила 3893 грн, что на 5% больше показателя прошлого года. Ежемесячно украинцы берут около 960 тыс. микрокредитов.

Хронология событий

В декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о введении механизма защиты прав и законных интересов должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности.

Законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" был зарегистрирован в Раде 12 сентября 2019 года.

20 января 2020 года вступил в силу закон о защите прав потребителей финуслуг.

Банки обязали раскрывать стоимость потребительского кредита.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины «О потребительском кредитовании» (1109).

25 августа 2020 года Нацбанк Украины заявил о том, что планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.

По состоянию на 30 августа 2020 года украинские госбанки списали 26 миллиардов гривень неработающих кредитов.

9 сентября 2020 года в НБУ объяснили, как защититься от коллекторов.

15 сентября Верховная Рада Украины ограничила совокупную сумму платежей заемщика со штрафами и процентами при невыполнении обязательств для микрокредитов двойной суммой, полученной потребителем по кредитному договору. Кроме того, новый закон будет предусматривать обязательное согласие заемщика на передачу информации в бюро кредитных историй для заключения кредитного договора.

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Автор: Богдан Слуцкий