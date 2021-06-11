Чиновники ГНС отчитываются о перевыполнении плана поступлений в государственную казну в I квартале 2021, но экспертная среда советует проанализировать факторы этого "успеха". Ведь для достижения плановых показателей налоговая служба Украины использует режим давления на бизнес. Такой вывод делает доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин, анализируя недавний отчет Минфина. С мыслями эксперта можно ознакомиться в его новом блоге на портале Лига.

Ученый пишет, что в мае Министерство финансов Украины отчиталось о перевыполнении на 6,9% плана по поступлениям в государственный бюджет по итогам I квартала. Львиную долю (84,51%) этих средств составили налоги - результат работы Государственной налоговой службы. Ключевой статьей выполнения плана доходов является налог на прибыль, НДФЛ и увеличение рыночной стоимости - всего 20,63% от общей суммы платежей.

Андрей Гмырин обращает внимание на название статьи ("увеличение рыночной стоимости") и выдвигает гипотезу, что государство планирует повысить объемы таких поступлений, используя механизм «трансфертного ценообразования». С его помощью государственные органы на свое усмотрение могут увеличивать объект налогообложения, опираясь на его «рыночную стоимость». Эксперт советует предпринимателям обратить особое внимание на это обстоятельство и привести взаимоотношения с контрагентами к рыночным, как это видит государство в соответствии со статьей 39 Налогового кодекса.

В отчете Минфина доля поступлений от налога на добавленную стоимость с импортных товаров составила 29,51%, а доля НДС с отечественных товаров (с учетом бюджетного возмещения) - 14,26%. «Эта ситуация хорошо иллюстрирует реальное состояние с уплатой НДС, когда налог на добавленную стоимость с отечественных товаров после прохождения всех схем по минимизации, скруткам и сомнительного возмещения оказался более чем вдвое меньше НДС, взимаемого на таможне», - отмечает эксперт.

Андрей Гмырин пишет, что на примере возмещения НДС налоговая служба казалось бы начала отходить от практики завышения показателей уплаты налогов. Однако, это ложное впечатление. По его словам, в своей работе по наполнению бюджета ГНС традиционно использует наработанный годами метод фискального давления. Одним из проявлений такого подхода являются налоговые проверки, возобновленные в 2021 году.

К другим рычагов давления автор относит надуманные требования ГНС к бизнесу платить налоги авансом и ручное управление процессом регистрации налоговых накладных. Формально эта работа полностью автоматизирована, однако на практике служащие ГНС под надуманными предлогами вроде наличия некой «налоговой информации» пытаются лишить бизнес права на получение налоговых кредитов.

Ученый ссылается на данные официальной статистики. В частности, он пишет, что по состоянию на конец I квартала 2021 бизнес выплатил:

налоговый аванс - 23,6 млрд грн налога на прибыль (это на 6,37 млрд грн больше прошлогодних показателей)

акзиц - 6,37 млрд грн (на 417,3 млн грн больше, чем в прошлом году);

НДФЛ - 4,6 млрд грн (на 334,6 млн грн больше прошлогодних показателей),

НДС - 3,66 млрд грн (на 659,7 млн грн больше прошлогодних показателей).

Андрей Гмырин называет это внутренними заимствованиями государства. От обычного займа их отличает то, что в будущем они приведут к уменьшению доходной части бюджета, а не к увеличению расходной. Но в итоговом сальдо разница отсутствует. Искривление реальных показателей может привести к разбалансировке бюджета, а сама Украина будет продолжать терять доверие международных инвесторов. Ведь кто будет доверять государству, прибегающему к манипуляциям с показателями своего финансового состояния?

«Кто-то из читателей моего блога упрекнет: мол, критикуешь - предлагай решение! Что ж, охотно это делаю каждый раз, когда есть повод. Уже более 4-х лет я на научном уровне изучаю налоговую систему Украины и совместно с коллегами разработал подробную программу налоговых трансформаций «От нестабильности к гармонии». Однако, должен признать государственным мужам она малоинтересна. Вместо диалога с учеными-практиками, с предпринимателями чиновники прибегают к каким-то реформаторских экспромтам, косметическим мерам, которые не имеют ничего общего с настоящими реформами. Но мы продолжаем стучать в двери высоких кабинетов, потому что живем в одной стране, судьба которой нам не безразлична», - заключает Андрей Гмырин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко