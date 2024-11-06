Экономисты предупреждают, что победа Дональда Трампа может привести к торговой войне.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США евро упал на 1,9% по отношению к доллару - до $1,072. Это является худшим показателем среди валют Группы десятки (G10) на сегодняшний день. Аналитики прогнозируют, что в следующем году евро может приблизиться к паритету с долларом США, сообщает Financial Times.

"Вполне возможно, что мы можем приблизиться к паритету, если Трамп таки введет значительные пошлины", - отметил валютный аналитик MUFG Ли Хардман.

Он также указал на потенциал того, что он называет "негативным шоком роста" для Европы, который может привести к снижению процентных ставок по сравнению с США, что еще больше усилит давление на евро.

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Опасения европейских экономик

Экономисты предупреждают, что победа Дональда Трампа может вызвать торговую войну, в результате которой "экономика Еврозоны перейдет от вялого роста к полномасштабной рецессии".

"Даже если пошлины не повлияют на Европу до конца 2025 года, восстановление неопределенности и опасения относительно торговой войны могут привести к рецессии экономики Еврозоны уже в начале года", - отметил экономист банка ING Джеймс Найтли.

По его словам, пошлины для европейских автопроизводителей станут ударом для немецкой экономики, которая и без того находится в затруднительном положении.

"Потенциал эскалации торговой войны "глаз за глаз" между США и их ключевыми торговыми партнерами создает неопределенность относительно перспектив мировой торговли и производства", - отмечает экономист инвестиционного банка Peel Hunt Каллум Пикеринг.

Он предостерегает, что "многое будет зависеть от выбора внутренней политики в Китае и Еврозоне, а также от того, удастся ли заключить соглашения, которые позволят избежать тарифных войн".

Победа Трампа на выборах в США: влияние на экономику

Как писал УНИАН, стоимость украинских евробондов и ВВП-варрантов выросла в цене на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах США. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин пояснил, что это указывает на оптимизм инвесторов относительно будущих выплат по ценным бумагам и ожидания стабилизации ситуации в Украине или ее урегулирования.

Также мы рассказывали, что выборы в США привели к падению цен на нефть. Эксперты считают, что политика Трампа будет способствовать развитию нефтяной и газовой промышленности США.

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