Выросли и акции украинских компаний на международных биржах.

Стоимость украинских евробондов и ВВП-варрантов выросла в цене на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах США.

Как пояснил УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин, это указывает на оптимизм инвесторов относительно будущих выплат по ценным бумагам и ожидания стабилизации ситуации в Украине или ее урегулирования.

Согласно котировкам Bloomberg, которые приводит ЭП, евробонды выросли следующим образом:

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с погашением в 2029 году с купонной ставкой 1,75% на 1,72%, до 60,71 доллара;

с погашением в 2030 году с купонной ставкой 0% на 2,79%, до 49,12 доллара;

с погашением в 2034 году с купонной ставкой 1,75% на 3,6%, до 47,97 доллара. Со ставкой 0% - на 4,3% до 38,15 доллара;

с погашением в 2035 году с купонной ставкой 1,75% на 3,68%, до 47,16 доллара. По ставке 0% - на 4,54%, до 50,37 доллара;

с погашением в 2036 году с купонной ставкой 1,75% на 3,80%, до 46,63 доллара. Со ставкой 0% - на 4,44%, до 49,75 доллара.

В свою очередь, ВВП-варранты Украины с погашением на 2041 год выросли на 1,14%, до 73,44 долларов.

Победа Трампа также простимулировала рост акций украинских компаний на международных биржах. В частности, согласно данным Лондонской фондовой биржи, акции горнорудной компании Ferrexpo выросли на 22.19% до 76,00 британских пенсов.

Акции одного из крупнейших агрохолдингов МХП, в свою очередь, выросли на 2,46% - до $4,16.

Ожидания аналитиков

Как пояснил УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин, такая реакция ценных бумаг напрямую связана с ожиданиями инвесторов относительно дальнейшего хода войны в Украине:

"Это первая реакция, которая указывает на оптимизм сформированный у инвесторов, относительно возможного урегулирования войны на каком-то этапе. Это дает больше уверенности в будущих выплатах по данным инструментам".

Эксперт отмечает, что несмотря на желание Трампа быстро завершить российско-украинскую войну, существует российская сторона с очень перегретой и закредитованной экономикой и с большими бюджетными расходами на сектор обороны.

"И в этом случае им (России - УНИАН) нажать на стоп-кран и все остановить может стать шоком для экономики. Поэтому есть вопрос, пойдет ли Россия на такие шаги. Поэтому я не хочу радовать себя быстрым завершением войны, но некоторый оптимизм все же есть. Он далеко не нулевой, и у Трампа действительно есть возможности надавить на Россию из-за цен на нефть и договоренности с саудитами", - считает Шевчишин.

Дональд Трамп победил на выборах в США

Утром 6 ноября стало известно, что республиканец Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Так, одержав решающую победу в штатах Пенсильвания и Аляска, он получил 277 голосов выборщиков.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США и выразил свои надежды, что вместе новым американским президентом удастся приблизить справедливый мир в Украине благодаря подходу "мир через силу".

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