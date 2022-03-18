За эти средства будут выплачены академические стипендии 172 тысячам студентов и социальные стипендии 50 тысячам студентов.

Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи для финансирования стипендиальных программ в области высшего образования в размере 100 млн долларов.

Как сообщила пресс-служба Всемирного банка в Украине, эти средства позволят выплачивать академические стипендии для 172 тысяч студентов и социальные стипендии для 50 тысяч студентов.

"Академические и социальные стипендии являются таким необходимым дополнительным источником дохода для студентов, особенно для детей из бедных семей...Также эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном итоге, будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения", - сказал региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

В банке отметили, что это финансирование является частью пакета помощи Украине, который в ближайшие месяцы составит 3 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, предыдущие убытки из-за военных действий на территории Украины составляют не менее 500 млрд долларов, но и эта сумма не является окончательной.

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