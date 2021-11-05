Решение принято в связи с назначением бывшего руководителя таможни Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 4 ноября, уволил главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина, а вместо него должность временно занял экс-начальник пограничной разведки Вячеслав Демченко.

Как передает корреспондент УНИАН, решение принято в связи с назначением Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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"Возложить временно с 5 ноября 2021 г. до назначения в установленном порядке Председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей Председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной Службы Демченко Вячеслава Вадимовича", - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, который до назначения возглавлял Государственную таможенную службу.

Павел Рябикин был назначен главой Гостаможслужбы Кабинетом министров на заседании 18 ноября 2020 года. До этого он был генеральным директором аэропорта "Борисполь".

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Автор: Богдан Слуцкий