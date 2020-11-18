Как отметил перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль, кандидат прошел все необходимые проверки.

Кабинет министров на сегодняшнем очередном заседании назначил бывшего генерального директора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Как отметил перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль, кандидат прошёл все необходимые проверки.

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«Согласовано предложение Министерства финансов и пройдены все необходимые процедуры, можем назначать», - сказал он.

История реорганизации

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года руководителем Государственной таможенной службы стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Гостаможслужба официально заработала с 8 декабря прошлого года.

Работа ведомства подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета. 24 апреля 2020 года на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Таможенной службы Нефедова, а также трех его заместителей.

После этого министр финансов Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

Кадровые перестановки

19 августа Кабинет министров временно возложил обязанности главы Государственной таможенной службы на Андрея Павловского.

22 октября Кабинет министров признал утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Андреем Павловским и принял распоряжение о его увольнении с должности заместителя председателя Гостаможслужбы.

28 октября 2020 года Кабинет Министров согласовал кандидатуру гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.

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Автор: Дмитрий Шварц