Кабинет министров на сегодняшнем очередном заседании назначил бывшего генерального директора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.
Как отметил перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль, кандидат прошёл все необходимые проверки.
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«Согласовано предложение Министерства финансов и пройдены все необходимые процедуры, можем назначать», - сказал он.
История реорганизации
Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.
По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года руководителем Государственной таможенной службы стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
Гостаможслужба официально заработала с 8 декабря прошлого года.
Работа ведомства подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета. 24 апреля 2020 года на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Таможенной службы Нефедова, а также трех его заместителей.
После этого министр финансов Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.
Кадровые перестановки
19 августа Кабинет министров временно возложил обязанности главы Государственной таможенной службы на Андрея Павловского.
22 октября Кабинет министров признал утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Андреем Павловским и принял распоряжение о его увольнении с должности заместителя председателя Гостаможслужбы.
28 октября 2020 года Кабинет Министров согласовал кандидатуру гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.
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