Также продлены упрощенные процедуры государственной регистрации и маркировки лекарств и медизделий.

Верховная Рада Украины продлила на год льготный период для осуществления госзакупок лекарств через международные специализированные организации.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и других законов Украины относительно закупки лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, и с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" (регистрационный номер 6416) проголосовало 266 народных депутатов Украины.

Он был разработан Кабинетом министров.

Законом продлен на год - до 30 апреля 2023 года - льготный период для осуществления госзакупок лекарств через международные специализированные организации, не распространяя на них требования Закона "О публичных закупках". Также продлены действующие на сегодня упрощенные процедуры государственной регистрации и маркировки лекарств и медизделий, которые закупаются международными организациями и ГП "Медицинские закупки".

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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