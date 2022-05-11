По состоянию на начало мая вероятность дефолта РФ в течение этого года упала до 67%, отметили эксперты.

Несмотря на то, что России оплатила обязательный платеж по еврооблигации в валюте выпуска, дефолт страны-агрессора в этом году остается очень вероятным.

Как сообщило издание CNBC, об этом говорится в исследовании международного агентства MSCI Research.

"Хотя осуществленный платеж по российскому государственному долгу мог создать у некоторых инвесторов впечатление, что РФ избежит дефолта, вероятность дефолта, рассчитанная на основе рынка кредитно-дефолтного свопа, остается на исключительно высоком уровне в одно - и пятилетней перспективе", - говорится в сообщении.

"На 3 мая вероятность дефолта в течение года упала до 67%, по сравнению с 95% 26 апреля. За тот же период вероятность дефолта в течение 5 лет упала с 99% до 88%", - отмечается в исследовании.

Напомним, войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом обстреливал и гражданские.

Украинские воины давали оккупантам достойный отпор. Ряд западных стран, в частности государства-члены Евросоюза и США, решили поддержать Украину и ввели против РФ новые санкции. Штаты и ЕС запретили ввозить в Россию доллары и евро.

В конце апреля РФ за неделю до окончания льготного периода выплатила обязательства в размере 84,4 млн долларов по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

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